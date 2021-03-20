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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. ضعف ضخ مياه الشرب بمركز ومدينة المنيا بسبب أعمال الصيانة

السبت 20/مارس/2021 - 03:15 ص
المهندس ياسر أحمد
المهندس ياسر أحمد الشهاوي
المنيا ـ على حسين
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا عن ضعف ضخ المياه بمركز ومدينة المنيا بدءا من مساء اليوم السبت 20 مارس الجاري وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي الأحد وذلك للقيام بأعمال صيانة بمحطة مياه بني أحمد الشرقية.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمحافظة المنيا، إن الشركة ستقوم بأعمال صيانة بمحطة مياه بني أحمد الشرقية التي تغذي قرى المركز ومدينة المنيا بدءا من الساعة الثانية عشر من مساء اليوم السبت الموافق 20 مارس الجاري وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي الأحد 21 مارس.

وطالب "الشهاوي" أهالي وسكان هذه المناطق بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب طوال فترة الصيانة، مؤكدا أن الهدف من أعمال الصيانة تقديم خدمة جيدة وكوب مياه شرب صحي وآمن للمواطنين، لافتًا إلى أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين على الرقم الساخن وخدمة المحمول والواتس طوال اليوم وتعمل على دراستها وإزالة أسبابها وحلها على الفور.

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