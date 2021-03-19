رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل بعض الأسر من عدة إيبارشيات

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:57 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
طباعة
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم عددًا من أبنائه من عدة إيبارشيات الذين جاءوا وبصحبتهم أعضاء أسرهم.

وتم ترتيب اللقاء من خلال الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إثر إعلان الموقع عن إتاحة الفرصة أمام الشعب القبطي للقاء قداسة البابا لنوال بركة قداسته، وذلك من خلال رابط تم الإعلان عنه على الموقع ذاته.

ودار بين قداسة البابا وأبنائه أثناء اللقاء، حديث ودي حرص قداسته خلاله على الإصغاء إلى أسئلتهم وآرائهم، وفي الختام صلى قداسة صلاة بركة لكل أسرة على حدة وتم التقاط الصور التذكارية.

وافتتح قداسة البابا في العاشر من مارس الجاري الموقع الإلكتروني الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي يضم عدة أقسام، منها التاريخي والتوثيقي والمعلوماتي بمواد متنوعة بين المكتوب والمرئي والمسموع، وتوفر الأقسام على اختلافها معلومات ومواد عن آباء المجمع المقدس، وبطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ القديس مرقس الرسول حتى قداسة البابا تواضروس، ولجان المجمع المقدس، والأديرة والهيئات القبطية.

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

حقيقة اعتماد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية للانتقال للصف الأعلى

«الصحة»: وصول شحنة جديدة من لقاح «سينوفارم» خلال ساعات

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 19-3-2021


الصور

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

image description

إزالة مخالفات بناء في دمياط

الأكثر قراءة

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

«الصحة»: وصول شحنة جديدة من لقاح «سينوفارم» خلال ساعات

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

محمد الباز يكشف سر تفقد الرئيس السيسي للمشروعات بنفسه

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جحافل من الفئران تغزو مناطق واسعة في شرق أستراليا

بريطانيا تدرس إصدار «شهادة لقاح كورونا» لاستئناف الفعاليات الرياضية

فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

«المجنون الأخضر» مشروع رواية لم تكتمل لشاكر عبدالحميد عن عبدالهادي الجزار

«ولد يدعى هذا» مجموعة قصصية جديدة لكامل العزب عن دار «الترجمان»

باحث في الأنثروبولوجيا الثقافية: عبد الرحمن الشافعي شيخ طريقة

الاثنين.. ورشة الزيتون تناقش «حقل البيتزا» لأسامة حداد