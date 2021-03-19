البابا تواضروس يستقبل بعض الأسر من عدة إيبارشيات

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم عددًا من أبنائه من عدة إيبارشيات الذين جاءوا وبصحبتهم أعضاء أسرهم.وتم ترتيب اللقاء من خلال الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إثر إعلان الموقع عن إتاحة الفرصة أمام الشعب القبطي للقاء قداسة البابا لنوال بركة قداسته، وذلك من خلال رابط تم الإعلان عنه على الموقع ذاته.ودار بين قداسة البابا وأبنائه أثناء اللقاء، حديث ودي حرص قداسته خلاله على الإصغاء إلى أسئلتهم وآرائهم، وفي الختام صلى قداسة صلاة بركة لكل أسرة على حدة وتم التقاط الصور التذكارية.وافتتح قداسة البابا في العاشر من مارس الجاري الموقع الإلكتروني الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي يضم عدة أقسام، منها التاريخي والتوثيقي والمعلوماتي بمواد متنوعة بين المكتوب والمرئي والمسموع، وتوفر الأقسام على اختلافها معلومات ومواد عن آباء المجمع المقدس، وبطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ القديس مرقس الرسول حتى قداسة البابا تواضروس، ولجان المجمع المقدس، والأديرة والهيئات القبطية.