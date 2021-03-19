مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه بالعياط

لقى طفل مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء لهوه بإحدى قرى العياط بالجيزة، حيث تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد مصرع طفل فى حادث مرورى بقرية تابعة لمركز العياط.وبإجراء التحريات تبين أن طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، صدمته سيارة خلال لهوه، ما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.