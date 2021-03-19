ضبط محاضر متنوعة في حملات مكثفة على مخابز وأسواق الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة حملات تموينية مكثفة بالإدارات التموينية، في إطار تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.حيث قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة بحملات أسفرت عن تحرير 23 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 17 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر تصرف فى الرصيد الاستراتيجى لـ 3 مخابز من الدقيق، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.ومن ناحية أخرى؛ قامت إدارة تموين المنتزه بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير محضر تصرف فى 18 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم من الرصيد الاستراتيجى لأحد المخابز، وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية.كذلك قامت إدارة تموين شرق، بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 19 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 14 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين استيلاء على المال العام لبقالين تموين مخالفين، كما تم سحب عينتين دقيق وعينة مكرونة وعينة خبز للتحليل.وقد قامت إدارة تموين العامرية بتحرير 11 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر إدارة مخزن لتخزين المواد الغذائية بدون ترخيص، ومحضر بضبط أحد مصانع مستحضرات التجميل يقوم بتقليد علامة تجارية.وعلى صعيد آخر؛ قامت إدارة تموين العجمى بحملات بنطاق الإدارة، والتي أسفرت عن تحرير 16 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين عدم سداد فروق أسعار، و18 محضر عدم حمل شهادات صحية، و15 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و10 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر حيازة اسطوانات بوتاجاز حجم تجارى بمنطقة بها غاز طبيعى، ومحضر استخدام مطبوعات فى تغليف مواد غذائية.كما قامت إدارة تموين غرب والجمرك بشن حملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر لبقالين تموين، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.كذلك قامت إدارة تموين برج العرب بحملات أسفرت عن تحرير 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف، و11 محضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمخبز سياحي بدون ترخيص، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.كما قامت إدارة تموين وسط، بحملات أسفرت عن تحرير 13 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم أخذ 4 عينات دقيق بلدى من عدد 4 مخابز للتحليل، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.