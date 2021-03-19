«مستثمرو بدر»: «حياة كريمة» ستخلق فرص عمل جديدة خلال الفترة المقبلة

أكد المهندس بهاء العادلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، أهمية دور مبادرة حياة كريمة في تنشيط حركة السوق والصناعة من خلال تشغيل المصانع والعمالة.وقال العادلي في تصريح لـ"الدستور"، إن المبادرة ستخلق فرص عمل كثيرة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المصانع التابعة للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين سوف تشارك فيها.كما أكد أهمية دور البنك المركزي المصري في دعم الصناعة الوطنية خلال جائحة كورونا والعمل على تسهيل الإجراءات التمويلية لأصحاب المصانع.