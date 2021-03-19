«ولد يدعى هذا» مجموعة قصصية جديدة لكامل العزب عن دار «الترجمان»

صدرت حديثًا عن دار نشر "الترجمان" المجموعة القصصية الثانية للكاتب كامل العزب تحت عنوان "ولد يدعى هذا"،.وتضم المجموعة القصصية "ولد يدعى هذا" إحدى عشر قصة قصيرة هي "كريستال" و"نوبة حراسة" و"الشجرة" و"منازلة" و"رحلة" و"تجاور" و"هروب" و"في صمت" (مملكة النمل) و"ثلاثة مشاهد وخاتمة" و"مرثية" و"مساومة"، يصدر المؤلف بلوحة معبرة للفنان مسعد يونس، أما لوحة الغلاف فهي "تراكيب سريالية.يقول كامل العزب عنها أنه وهو في طور الإعداد النهائي للمجموعة تصادف أن رأى الفيلم المأخوذ عن الكتاب منشورًا على اليوتيوب، فاسترجع ذكرياته مع قصة الرجل الذي استطاع أن يرسم لوحاته ويستخدم الآلة الكاتبة في تأليف كتبه مستخدمًا رجله الشمال لأنها كانت الجزء الوحيد الصالح للاستخدام في جسدهفقد كان مصابا بالشلل الدماغي منذ ولادته، ولذلك قرر كامل العزب أن يستخدم واحدة من لوحاته الفنية المرسومة (برجله الشمال) كإهداء غير معلن لإنسان استثنائي له مكانة عميقة في قلبي.في معرض حديثه عن مؤلفات كامل العزب يقول الكاتب والمترجم والناشر أيمن شرف إن "القصص تشبه أصحابها، وكلما كانت جيدة كلما كانت دالة أكثر عليهم.. على طريقة تفكيرهم، على رؤيتهم لأنفسهم وللحياة، وكلما قل "الاصطناع" فيها، أي كلما ظلت الكتابة في حد ذاتها لا تمثل للكاتب غرضا آخر غير "التعبير عن الحقيقة" أو ما يراه “تعبيرا أو محاولة للبحث عنها” كلما ظلت القصص محتفظة بأصالتها وصدقيتها.. وهذا ما نجده في قصص كامل العزب، الذي ظل نحو ثلاثين عاما لا ينشر أعماله، وأكاد أظن أنه لا ينشر الآن سعيا “للدخول” في علاقة تقليدية بين كاتب وقارئ، بل ربما هي الصدفة، فهو – كما أظن مرة أخرى – ليس مهموما بهذه الصيغة بقدر ما أنه مهموم بالكتابة في حد ذاتها، بالإبداع في ذاته، وهذا يردنا بالأساس إلى الغرض من الإبداع أو وظيفته على مستوى الفرد، لا على مستوى الجماعةبينما يقول المؤلف في مقدمة مجموعته: "عندما أهدتني "هالة عيسى" صورة التقطتها للوحة في متحف محلي بولاية أوريجون بأمريكا تقول: “عندما أعطي، فإني أعطي نفسي”، أحسست أنها تعيد إلى فهما لفعل الكتابة لم أكن قادرا على صياغته بهذه الدقة.. أقول ذلك لأننى منذ أن بدأت (بين أصدقاء أعزاء) لم يكن لدي الطموح لشغل مكان ما على "الساحة الأدبية"، ولم أحاول التواصل مع هذا “الوسط” رغم قيام العديد من الأصدقاء بمحاولات مخلصة لإيجاد مساحة أنطلق منها مثلهم في هذا المجال"."وعندما كتبت لا أظنني انشغلت بتصنيف ما أكتبه وفق الجنس الأدبي للعمل، فلم أهتم إن كان ما أكتبه يطابق “الكتالوج” الذي يؤطر العمل، فأنا مثلا أكتب ما أسميه قصة دون أحداث، وأقدم أشخاصًا دون أسماء، وأماكن بلا جغرافيا، أهتم فقط بأن أنقل "معاينتي للعالم" الذي أراقبه بشغف وتركيز، ولعل هذا هو السبب الذي جعل بعض القريبين مني “يظنون” أنني أكتب سردًا نثريًا لـ”سيرتي” الشخصية، وهو بالطبع ما لا أقصده، ولا أود أن يقع أحد في مصيدة قراءة عملي من هذه الزاوية"."وفى نفس المسار لم أنشغل “بالنشر” في أي وقت على مدار ثلاثة عقود ونصف، ليس لأنني كاره للشهرة، بل لأنني أرى “فعل الكتابة” في سياق يخصني أنا فقط، يصيغ رؤيتي أنا فقط، وتفسيري للعالم أكون مسئولا عنه أمام نفسي فحسب، واستمر الحال حتى سنحت الفرصة في توقيت مفصلي من تاريخي الشخصي حين عاد للظهور من شهدن معي “بكارة” البداية، خرجت “بعث” منذ خمس سنوات للوجود بسببهن، ولا أنسى مساهمة الشاعرة سوزان عبد العال في تقديم الدعم المادي الذي لولاه لما خرجت المجموعة الأولى".