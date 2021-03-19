روجينا في الوراق من أجل «بنت السلطان»

تواصل النجمة روجينا تصوير دورها في أول بطولة مطلقة لها من خلال مسلسل بنت السلطان والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات.وكشف الخرج احمد شفيق مخرج المسلسل عن صورة تجمعه مع الفنانة روجينا بينما يواصل معها تصوير المسلسل في منطقة الوراق والمنيل تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021.مسلسل "بنت السلطان" من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، وعدد كبير من النجوم وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور فى إطار درامى اجتماعى.