خبير بيئى: تطوير الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات ساهم فى تحسين جودة الهواء

قال مجدي علام الخبير البيئي إن، وزارة البيئة تقوم بتطوير الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات، وتزويد عدد محطات رصد تلوث الهواء، وتأهيل محطات قياس الضوضاء وتلوث نهر النيل، مؤكدًا أنه تم زيادة أكثر من 32% من حجم المحطات القومية لإنخفاض تلوث الهواء.وتابع الخبير البيئي خلال تصريحه لـ"الدستور"، أن انخفاض الأنشطة خلال انتشار فيروس كورونا ساهم في تقليل نسبة تلوث الهواء نتيجة انخفاض الأنشطة أدى لانخفاض حجم الملوثات، وانخفضت نسب الأتربة وأكاسيد الكبريت والكربون بحد أدنى 23%، وخفض استخدام الفحم في الصناعات، والاتجاه إلى زيادة نسب الغاز الطبيعي واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة رياح.ويأمل علام، أن يتم خفض تلوث الهواء لـ0%، منوها أننا سنلاحظ تحسن جودة الهواء مع مرور الوقت وزيادة وعي المواطنين بعدم حرق المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية نتيجة جهود وزارة البيئة تجاه تحسين جودة الهواء.ومن الجدير بالذكر أن قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن هناك 79 منشأة كبرى تمثل 368 مدخنة حتى الآن تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بالوزارة، حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شؤون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.