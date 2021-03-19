حملات نظافة مكثفة بشوارع وأحياء المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة بشوارع أحياء شمال ووسط وغرب وطريق مصر أسوان، وذلك لخلق بيئة صحية جيدة وخالية من الأمراض خاصة في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.قال العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية نظمت حملات مكثفة لرفع المخلفات والأتربة بشوارع حى شمال ووسط المدينة بشارع الأزهر وشارع بورسعيد بحى شمال المدينة وأخرى بطريق مصر أسوان بحى غرب المدينة، للحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة المنيا وتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين خال من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بنظافة الشوارع؛ للحد من انتشار الأمراض والأوبئة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.