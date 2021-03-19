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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سفير العراق بالقاهرة: نشهد تسابقا كبيرا من الشركات للعمل في بلادنا

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:05 م
سفير العراق بالقاهرة
سفير العراق بالقاهرة
علا العلاف
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قال السفير العراقي لدى مصر الدكتور أحمد الدليمي، إن العراق خرج من طور مكافحة الإرهاب وهو اليوم في طور البناء والتشييد وخير دليل على ذلك هو وجود شركات المقاولات من مختلف الدول في المحافظات العراقية والتي باشرت العمل في ملف إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الملتقي العربي الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق ونائب وزير الإسكان الدكتور سيد إسماعيل، ورئيس اتحاد مقاولين العرب علي فاخر السنافي، ورئيس اتحاد المقاولين باليمن، والمهندس هشام يسري الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأكد الدليمي أن العلاقات ما بين العراق والدول الشقيقة في أوجها ونحن نطمح اليوم لأن يكون مستوى التعاون في مختلف المجالات من خلال التعاون الثلاثي العراق والأردن ومصر من خلال اللجان المشتركة والاتحادات الاقتصادية والذي نراهن على أن يمتد لباقي الدول العربية.

وحول الوضع الأمني في العراق، بين الدليمي أن العراق نجح بالفعل في قهر داعش وإرهابهم وأصر على المواجهة التي خلفت أضرارا في البنية التحتية التي تتطلب اليوم إعادة إعمار.

وأعرب الدليمي عن أمله في أن تكون للاتحادات والشركات الفرصة المناسبة للحصول على جانب من مشاريع إعادة الإعمار واستغلال التسهيلات الممنوحة لها خاصة ونحن نشهد تسابقا كبيرا من الشركات العالمية للعمل في العراق.

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