إبراهيم محلب: شركات المقاولات المصرية حققت إنجازًا كبيرًا

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، إن هناك ثقة كبيرة في مساهمة شركات المقاولات المصرية في إعادة إعمار الدول العربية والإفريقية، فقد حققت إنجازا كبيرا لا خلاف عليه.جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الملتقي العربي الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد، بحضور نائب وزير الإسكان الدكتور سيد إسماعيل، ورئيس اتحاد مقاولين العرب علي فاخر السنافي، وسفير جمهورية العراق بمصر، الدكتور أحمد الدليمي، ورئيس اتحاد المقاولين باليمن، والمهندس هشام يسري الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.وأوضح أن مصر حققت أكبر إنجاز يتحاكي به العالم أجمع في مجال المشروعات السكنية والطرق والكباري التي فاقت كثيرا من الدول الأوروبية من حيث التكلفة ومدة الإنجاز، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تمتلك العديد من التجارب في تنفيذ المشروعات القومية.وفيما يخص الشريحة الثانية من شركات المقاولات، أوضح أنها تعد أقل حجما ولكنها أكثر ثقلا من حيث تنفيذ المشروعات.. بالإضافة الي المكاتب الاستشارية التي كان لها دور بارز في تنفيذ المشروعات.