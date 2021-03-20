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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

10 حقائب اقتصادية للاستثمار داخل محمية وادى الجمال

السبت 20/مارس/2021 - 05:11 ص
محمية وادى الجمال
محمية وادى الجمال
أريج الجيار
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قال أيمن القرباوي، مسئول الإعلام والتوعية البيئية بمحمية وادي الجمال، إنه تم اقتراح 10 حقائب اقتصادية للمناطق البحرية بنطاق محمية وادي الجمال، لتوضيح الأماكن المخصصة للاستثمار داخل المحمية، من خلال مبادرة حملة "إيكو إيجيبت" التي تم انطلاقها بشرم الشيخ.

وأضاف "القرباوي"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الحقائب تضم "شعاب سطايح"، التي تحتوي على شعب مرجانية مغمورة تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لمحمية وادي الجمال، وهي الأكثر حظا من توافر الدرافيل بها، ومنطقة "حنكوراب" التي تتمتع بشاطئ رملي ويتم فيها مشاهدة السلاحف البحرية والغوص والإستجمام بالشاطئ.

وأوضح أن المقترحات الاقتصادية تشمل "القلعان"، ويتم فيها المشي داخل المياه والتجول حول أماكن أشجار المانجروف واستخدام القواري البحرية، كما تشمل "المارينا" وهي منطقة عائمة لرسو قوارب الصيد الخشبية الصغيرة للصيادين.

وأكد "القرباوي"، أن المحمية تسعى للحفاظ على التنوع البيولوجي، والحفاظ على التراكيب الجيولوجية والمناظر الطبيعية بالمحمية، وحماية التراث الثقافي والأثري بالمحمية، ورفع الوعي البيئي لدى سكان المنطقة.

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