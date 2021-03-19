السودان: أمريكا تقدم 300 ألف طن قمح

قال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الجمعة إن الولايات المتحدة ستقدم للسودان 300 ألف طن من من القمح هذا العام تزيد إلى 420 ألف طن سنويا من 2022 إلى 2024.كانت الولايات المتحدة تعهدت بالدعم عبر توريد القمح وسلع أساسية أخرى للسودان لمدة أربع سنوات بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الشهر الماضي، وذلك بحسب ما قاله مسؤولون سودانيون آنذاك.