محمد الباز يكشف سر تفقد الرئيس السيسي للمشروعات بنفسه

أشاد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» بجولات الرئيس عبد الفتاح السيسي التفقدية لأعمال التطوير والإنشاء في كل ربوع مصر، مؤكدا أن الدولة في هذه مرحلة البناء الحالية تحتاج إلى ما يفعله بأن يتابع بنفسه المشروعات.





وتابع في برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار» أن الرئيس السيسي لا يكتفي بمتابعة مرحلة التطوير والإنشاء من خلال التقارير الرسمية التي ترفع لها، لكنه ينزل بنفسه على الأرض لمتابعة هذا التنفيذ.



