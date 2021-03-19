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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:17 م
زبيدة ثروت
زبيدة ثروت
وائل توفيق
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بدأت الممثلة المصرية لبنى عبد العزيز مشوارها المهني كمذيعة، وذلك قبل التحاقها بالجامعة الأمريكية، ثم تحول مسارها للتمثيل، وإن ظلت تعتبر الإذاعة بيتها الثاني.

لبنى بحكم عملها كان لها مواقف مع رؤساء مصر الثلاث محمد نجيب، وجمال عبد الناصر الذي منحها وسام النيل أعلى وسام في مصر، وكذلك السادات، كما أنها تعد نفسها من أبناء ثورة يوليو.

روت الفنانة لبنى عبد العزيز بعض المواقف التي جمعتها بالرؤساء الثلاثة قائلة: «أثناء تسجيلي لأحد برامج الأطفال علمت أن الرئيس محمد نجيب موجود في الإذاعة فحاولت مقابلته إلا أن الأمن رفض وعندما رفعت صوتي وسمعني الرئيس وهو داخل الأستوديو أدخلوني وطلبت منه وقتها أن يقول كلمة للأطفال بمناسبة أعياد الكريسماس فرحب جدًا ووصفني «بالشقية»، واكتشفت أنه لطيف وطيب جدًا، وبعد هذه المقابلة بشهور أجريت معه حوارًا للإذاعة، وكنت أصغر مذيعة تحاور رئيس الجمهورية». حسب حوارها بجريدة «روز اليوسف» 2013.

وأضافت: « أنا أعتبر نفسي ناصرية الهوى فعندما قامت الثورة كان عمري وقتها 10 سنوات وتفتحت عيني على ثورة 23 يوليو والمشروع الناصري، فقد غير عبد الناصر نظرة الغرب لنا ورنين كلامه وقراراته يسمع في كل أنحاء العالم بعد أن كان السمعة المعروفة عن مصر بأنه يحكمها ملك فاسد».

أما عن علاقتها بالسادات فقالت لبنى: «التقيت به عدة مرات بدأت وأنا مذيعة إذاعة وكان وقتها عضو فى مجلس قيادة الثورة وأذكر أنه أثناء إجرائي للحوار نادى ابنته لبنى لكي تتعلم مني وبعد أن أصبحت ممثلة التقيت به فى بعض الاحتفالات».

وتابعت: «آخر مرة قابلته فيها بعد سفري واعتزالي وهذه المقابلة كانت بالصدفة في عشاء خاص فى البيت الأبيض أقامه الرئيس الأمريكي كارتر للسادات وأسرته، وعندما شاهدني السادات وزوجته السيدة جيهان وبناته سلموا عليّ وسألوني عن أحوالي وهل سأعود للتمثيل مرة أخرى أم لا لدرجة أن كارتر تعجب من حرارة معاملته لي خاصة أنه لا يعرفني كممثلة».

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