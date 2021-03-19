رئيس وزراء بريطانيا يتلقى الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا

تلقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن جونسون، البالغ من العمر 56 عامًا، تلقى الجرعة في مستشفى سانت توماس بالعاصمة لندن، وهي نفس المستشفى، التي عولج فيها في أبريل الماضي بعد إصابته بكورونا.وأوضحت الشبكة أن رئيس الوزراء البريطاني بعد تلقيه اللقاح انضم بذلك إلى أكثر من 26 مليون شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى.