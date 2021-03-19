تونس: 16 وفاة بكورونا.. والإجمالي يرتفع لـ8506

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الجمعة، تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و506 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 841 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 244 ألفًا و776 حالة، موضحة أنه تم تسجيل شفاء 578 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت إلى أن عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 260 حالة، إلى جانب 89 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.