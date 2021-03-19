رئيس مجلس السيادة السوداني يتطلع لتعزيز التعاون مع تونس

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تطلع السودان الدائم لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك مع تونس.وبعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رسالة تهنئة للرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال تونس.وأعرب رئيس مجلس السيادة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتقدم والازدهار للشعب التونسي، وللرئيس قيس سعيد بموفور الصحة والعافية.