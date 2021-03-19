أمريكا: خفض مسافة التباعد الاجتماعي بين الطلبة إلى 3 أقدام

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أنه بإمكان المدارس السماح بتباعد اجتماعي لثلاثة أقدام بدلا من 6 حاليا بين الطلبة في الفصول الدراسية، في خطوة من المتوقع أن تقدم دفعة لإعادة فتح المدارس على مستوى البلاد.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، أن إرشادات هيئة المراكز، التي طال انتظارها بشأن كيفية إعادة فتح المدارس بشكل آمن، تأتي بعد أن عبر نواب وأولياء أمور عن قلقهم بشكل متزايد بشأن العودة للتعلم بالحضور شخصيا، للمساعدة في التنمية الاجتماعية وعملية التعلم للأطفال بعد تحصيل بعض الطلبة دروسهم لعام أو أكثر عن بعد.وقالت هيئة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن المدارس التي تقرر تباعدا جسديا يقل عن 6 أقدام، يمكنها أن تستخدم اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لتقديم مزيد من الحماية، وتم إلغاء توصيات سابقة كانت تنص على نصب حواجز مادية بين الطلبة.