رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:37 م
نوال أبو الفتوح
نوال أبو الفتوح
وائل توفيق
طباعة
عرف الجمهور الفنانة نوال أبو الفتوح بعد تألقها في مسلسل «الشهد والدموع»، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وحققت نجاحا كبيرا على شاشة التليفزيون.

اكتشف الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، الفنانة نوال أبو الفتوح، وأسند إليها دورًا صغيرًا في فيلم «عريس لأختي»، استطاعت من خلاله أن تحظي بالقبول وأن تأخذ حظًا وفيرًا من خلال تجسيدها أدوار البنت الشقية، كما قدمت الإغراء بشكل جرئ في عدد من أفلامها.

ورغم الجمال وحسن الأداء، إلا أن الحظ لم يحالفها في الحصول على أدوار البطولة المطلقة في السينما، فاقتصرت فقط في أفلامها على عدد كبير من الأدوار الثانوية، التي تركت بصمة عند الجمهور، ومنها «30 يوم في السجن»، «وصية رجل مجنون»، «البحث عن فضيحة»، «معسكر البنات»، «العزاب الثلاثة» وغيرها.

الفنانة الراحلة قدمت على شاشة التليفزيون أعمال كثيرة ناجحة، وحصلت على البطولة في عدد من الأعمال، فمثلما سطع نجمها في مسلسل «الشهد والدموع»، توهجت كذلك في «الفرسان»، حيث قدمت دور الملكة شجرة الدر ببراعة حسبها لها النقاد.

أصيبت الفنانة نوال أبو الفتوح بمرض سرطان العظام في أواخر حياتها، وأنفقت كل أموالها على العلاج، حتى أنها عندما بدأت تعاني من حدة المرض، ومن تدبير نفقات العلاج، حاول الفنان عادل إمام أن يساعدها، حيث أعلن أنه سيتبرع بإيراد يوم من مسرحيته «بودي جارد» لعلاجها، إلا أن كبرياء الفنانة منعها من قبول هذه الأموال، وقالت إنها لا تقبل الإحسان من أحد، حتى لو كان من زميل لها، ما دفع نقابة الممثلين بالتقدم لطلب لعلاجها على نفقة الدولة، حتى وافتها المنية في يوم 10 أبريل عام 2007.

موضوعات متعلقة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدًا


الصور

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

image description

إزالة مخالفات بناء في دمياط

الأكثر قراءة

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

«الصحة»: وصول شحنة جديدة من لقاح «سينوفارم» خلال ساعات

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

محمد الباز يكشف سر تفقد الرئيس السيسي للمشروعات بنفسه

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جحافل من الفئران تغزو مناطق واسعة في شرق أستراليا

بريطانيا تدرس إصدار «شهادة لقاح كورونا» لاستئناف الفعاليات الرياضية

فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

«المجنون الأخضر» مشروع رواية لم تكتمل لشاكر عبدالحميد عن عبدالهادي الجزار

«ولد يدعى هذا» مجموعة قصصية جديدة لكامل العزب عن دار «الترجمان»

باحث في الأنثروبولوجيا الثقافية: عبد الرحمن الشافعي شيخ طريقة

الاثنين.. ورشة الزيتون تناقش «حقل البيتزا» لأسامة حداد