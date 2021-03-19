«القوى العاملة» تعلن توافر فرص عمل بالعاشر من رمضان

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالعاشر من رمضان، براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مندوبين مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال، أو متوسط، للعمل بفرع القاهرة.كما تطلب الشركة، سائقين، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 30 سنة، وأيضا تباعين، وفنيين تعبئة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01099119385، والتواصل مع المدير المسئول محمد فتحي، ويوسف السباعي، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثانية، العاشر من رمضان.