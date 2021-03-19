حملات مكبرة بالإسكندرية لمتابعة الالتزام بإجراءات كورونا

شن حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم الجمعة، حملات بكل من سوق الجمعة، وسوق الحمام لمتابعة مدى الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية.جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بوضع ضوابط وإجراءات احترازية داخل الأسواق حفاظًا على سلامة الباعة والمواطنين المترددين على الأسواق وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.كما تم متابعة عدم إشغال الطريق والالتزام بالخطوط التي تم رسمها على الأرض لمراعاة مسافات التباعد وعدم التزاحم وارتداء الكمامات واستخدام أدوات التعقيم والتطهير.وشددت رئيس حى غرب على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن، وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.