أول تعليق من «فيس بوك» على تعطل ماسنجر وواتس آب وإنستجرام
الجمعة 19/مارس/2021 - 09:54 م
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قال متحدث باسم شركة "فيس بوك"، الجمعة، إن عطلا فنيا تعذر في وصول بعض المستخدمين إلى بعض خدمات "فيس بوك" ومنها "واتس آب".
وأضاف المتحدث، في بيان: "لقد قمنا بحل المشكلة، ونعتذر على أي ازعاج قد تسبب به العطل".
وكانت خدمات تطبيقات "واتساب" و"إنستجرام" و"ماسنجر"؛ التابعة لفيسبوك قد انقطعت عن الملايين حول العالم.
وأضاف المتحدث، في بيان: "لقد قمنا بحل المشكلة، ونعتذر على أي ازعاج قد تسبب به العطل".
وكانت خدمات تطبيقات "واتساب" و"إنستجرام" و"ماسنجر"؛ التابعة لفيسبوك قد انقطعت عن الملايين حول العالم.