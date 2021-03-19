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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أول تعليق من «فيس بوك» على تعطل ماسنجر وواتس آب وإنستجرام

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:54 م
فيس بوك
فيس بوك
ا ش ا
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قال متحدث باسم شركة "فيس بوك"، الجمعة، إن عطلا فنيا تعذر في وصول بعض المستخدمين إلى بعض خدمات "فيس بوك" ومنها "واتس آب".
وأضاف المتحدث، في بيان: "لقد قمنا بحل المشكلة، ونعتذر على أي ازعاج قد تسبب به العطل".
وكانت خدمات تطبيقات "واتساب" و"إنستجرام" و"ماسنجر"؛ التابعة لفيسبوك قد انقطعت عن الملايين حول العالم.

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