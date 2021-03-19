أول تعليق من «فيس بوك» على تعطل ماسنجر وواتس آب وإنستجرام

قال متحدث باسم شركة "فيس بوك"، الجمعة، إن عطلا فنيا تعذر في وصول بعض المستخدمين إلى بعض خدمات "فيس بوك" ومنها "واتس آب".

وأضاف المتحدث، في بيان: "لقد قمنا بحل المشكلة، ونعتذر على أي ازعاج قد تسبب به العطل".

وكانت خدمات تطبيقات "واتساب" و"إنستجرام" و"ماسنجر"؛ التابعة لفيسبوك قد انقطعت عن الملايين حول العالم.