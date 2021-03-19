«صندوق تأمين الأسرة».. حلول الدولة للحد من الزيادة السكانية

قفزت معدلات الزيادة السكانية بصورة مفزعة على مدار السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يُنذر بكارثة حقيقية تهدد الأمن القومي ومستقبل الأجيال القادمة إذا ما تم السيطرة على النمو السكاني وإحكام معدلات الزيادة في المجتمع بما يتناسب مع حجم النمو الاقتصادي والثروات القومية.ومؤخرًا تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قضية النمو السكاني محذرًا من تلك الأزمة وموجهًا المؤسسات المختلفة بالدولة بتفعيل البرامج في المدن والقرى الصغيرة للتوعية بمدى خطورة القضية على المجتمع والبلاد.وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التصور النهائي للخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موضحًا أن المشروع يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية.ويستهدف صندوق تأمين الأسرة منح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، على أن يتم رفع كفاءة مستشفيات التكامل لتقديم الخدمة الصحية للأسرة المصرية، والتطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، وتضم عيادات لمتابعة صحة المرأة، مع وجود حضانات للسيدات العاملات وأطفالهن، بما يوفر الرعاية اللازمة والدعم المطلوب للمرأة المصرية.وتفتح «الدستور» ملف قضية الزيادة السكانية من خلال رصد دور الدولة في تنفيذ المشروع القومي الذي يهدف إلى إيجادحلول تشجيعية مبتكرة للحد من تلك الأزمة.في البداية أكدت سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، أن المجلس يولى اهتمامًا كبيرًا بقضية الزيادة السكانية، إذ يتم تدشين الندوات التثقيفية والتدريبات من خلال منسقي ومشرفي اللجان على مستوى محافظات مصر.وأوضحت السنباطي، أن الندوات تشمل برامج توعوية بخطورة قضية الزيادة السكانية التي تؤثر على المجتمع المصري، ملفتة إلى أهمية التأكيد على عمل المرأة ومشاركتها في الأعمال التطوعية الخيرية التي تعود بالنفع على المجتمع.سارة سعيد، إحدى المتطوعات بمبادرة 2 كفاية، أوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تشارك بالفعل في المشروع القومي للحد من الزيادة السكانية من خلال عدة مبادرات وبرامج وتعد مبادرة 2 كفاية أبرز تلك المبادرات.أشارت المتطوعة أن الهدف الأهم هو توعية وتثقيف الأهالي بأهمية تنظيم الأسرة والمجتمع، من خلال الزيارات الميدانية والبرامج المجتمع التي تحث على الحد من الزيادة السكانية التي تؤثر بالسلب على المجتمعات والبلاد.كما كشفت "سعيد" أن يتم التنويه عن الحوافز التي ستنظمها الدولة للأسر التي تلتزم بالمشروع القومي للحد من الزيادرة السكانية، موضحة أن التشجيع يأتي بنتيجة إيجابية لأن الأهالي يستجيبون في حالة وجود حوافز تشجيعية للالتزام ببرامح تنظيم النسل.