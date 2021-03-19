الرئيس الفلسطيني يترأس اجتماعًا للجنة المركزية لـ«فتح»

ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، مساء الجمعة، اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مخرجات جلسات الحوار الوطني الفلسطيني الأخيرة التي عقدت في القاهرة، وتحضيرات حركة فتح لخوض الانتخابات التشريعية.