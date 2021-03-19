جونسون يتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا

تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد، بينما شدد على أنه آمن.

وقال للصحفيين في مستشفى في لندن قرب مقر إقامته في داونينغ ستريت "حرفيا، لم أشعر بشيء. كان الوضع جيدا للغاية وسريعا".

وأضاف: "عندما تحصلون جميعا على إشعار لتلقي اللقاح، أرجوكم توجهوا لتلقيه. إنه الأفضل بالنسبة إليكم والأفضل بالنسبة لعائلاتكم وللجميع".