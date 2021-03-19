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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أم الدنيا».. معلمان مصريان ضمن أجمل 50 مبنى حول العالم

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:05 م
أهرامات الجيزة
أهرامات الجيزة
سارة الشلقاني
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سلطت دراسة بريطانية جديدة الضوء على أهرامات الجيزة ومعبد الأقصر كأفضل الوجهات التي تمتلك أفضل بنايات مثيرة حول العالم، ضمن 50 مكانا آخر.

واعتمد الباحثون على نظرية «النسبة الذهبية» كتحليل علمي لتصنيف الـ50 مبنى الأكثر جمالا في العالم، سواء بنيت قديما أو حديثا.

وركز الباحثون على تخطيط النقاط الأكثر شيوعًا الموجودة في المبنى، مثل الزوايا العلوية والسفلية، ومركز المبنى، ونقاط متساوية البعد حول المحيط، قبل مقارنة المسافة بين هذه العلامات بتلك التي تحددها النسبة.

ووجدت الدراسة أن الأعمال الأكثر حداثة لا يبدو أنها تتناسب مع مقاييس الجمال المنصوص عليها في النسبة، حيث تم بناء ستة مبان من أفضل عشرين مبنى في النتائج بعد القرن التاسع عشر، وكذلك نحو اثنا عشر مبني من الخمسين.

وجاءت مصر في مركزين مختلفين، إذ احتلت الأهرامات المركز الـ19، ومعبد الأقصر في المركز الـ23، وهي الدولة العربية الوحيدة التي احتلت مركزين في قائمة الـ50 مبنى الأكثر جمالا حول العالم.

وقالت الدراسة: «الهرم الأكبر في الجيزة هو معلم عجيب آخر من العالم لإثبات جماله العلمي، وهو أقدم وأكبر الأهرامات الثلاثة في أهرامات الجيزة، ويعد إنجازا مذهلا لقوة الإنسان وتصميمه، لا تزال الأهرامات موضوعات رئيسية للبحث حتى يومنا هذا».

وجاء قصر البتراء في الأردن في المركز الـ14، فيما جاء البيت الأبيض الأمريكي في المركز الـ17، وكاتدرائية السير كريستوفر ورين سانت بول في لندن احتلت المركز الأول كأجمل مبنى في العالم.

وسجلت الأعمال الأكثر حداثة مثل برج شارد في لندن وبرج خليفة في دبي نتائج منخفضة بشكل استثنائي مقابل المعادلة، مما يدل على أن الأساليب الكلاسيكية مثل العمارة الرومانية تنتصر عندما يتعلق الأمر بجماليات النسبة الذهبية.

وفي السياق، قال جوناثان بلانت العضو المنتدب في شركة "ليبتون بلانت أركيتكتس": "بالنسبة لي، هناك مبدأن أساسيان للتصميم يجب على المرء مراعاتهما عند تصميم الهندسة المعمارية الرائعة؛ السياق والتفاصيل، كما أن استخدام مواد بسيطة بشكل جيد يفي بالغرض المقصود منها".

وأكد أنه يمكن لطريقة استخدام الحجارة أن تحدث فرقًا جوهريًا في شكل المبنى، بالإضافة إلى التأكد من أن جميع الأبعاد والفتحات تقع ضمن بُعد الحجارة.

من جانبه، أوضح المهندس المعماري كريس برادلي المقيم في لندن، أن الافتقار إلى النسبة الذهبية في المباني الحديثة في التصنيف يثبت أنها زائدة عن الحاجة.

وأضاف: «النسبة الذهبية هي مجرد واحدة من العديد من الأدوات التي يستخدمها المهندسون المعماريون، والتي تقسم المساحة وتقييم الأشكال الأساسية التي قد يتم تطويرها على لوحة الرسم لتلك البنايات».

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