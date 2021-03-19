اليمن يعلن نفاد أسطوانات الأوكسجين جراء انتشار كورونا

أعلن قاسم بحيبح، وزير الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الجمعة، نفاد أسطوانات الأوكسجين وأجهزة العناية للمصابين بفيروس كورونا، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأشار بحيبح في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن غرف العناية بمراكز العزل وصلت لطاقتها الاستيعابية القصوى.

وناشد وزير الصحة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب الزحام ووضع الكمامات والابتعاد عن المرضى المشتبهين بحالات ‎كورونا "وليس زيارتهم والجلوس عندهم".

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، تسجيل عشر وفيات و91 حالة إصابة جديدة جراء كورونا.

وحتى اليوم يمتنع الحوثيون عن إعلان أي حصيلة لعدد الإصابات والوفيات جراء كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.