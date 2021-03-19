«التعاون الدولي» تكشف عن الإشادات التي حصل عليها الاقتصاد المصري خلال 2020

كشف تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، عن الإشادات التي حصل عليها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية خلال 2020، فقد فازت الهيئة القومية لسكك الحديدية بالجائزة البرونزية من البنك الأوروبي للإنشاء والتنمية في فئة "الشمول الاجتماعي" لتشكيلها لجنة لمراقبة منع التحرش الجنسي في النقل بالسكك الحديدية.كما أشار التقرير إلى أن مصر فازت بالجائزتين الفضية والبرونزية كجزء من جوائز البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للاستدامة وفقا للإنجازات التي تمت في الخمس فئات المحددة: المقاومة المناخية، والطاقة المستدامة، والابتكار البيئي والاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، وأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية.كما حصلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على الجائزة الفضية في مجال الطاقة المستدامة، تقديرا لالتزامها بتعزيز الابتكار وتكافؤ الفرص والمهارات الخضراء للمرأة العاملة في مجال الطاقة المتجددة في مصر.