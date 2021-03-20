موعد إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021
موعد إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الفصل
الراسي الأول ليست مكملة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث أن الترم الأول ليس
به نجاح أو رسوب للصف الأول والثاني الثانوي لكونهما سنوات نقل عادية، وإعلان
النتجة سيكون بهدف تعريف الطالب مستواه الحقيقي والمواد التى يحتاج الاهتمام
بدراستها أكثر خلال الفصل الدراسي الثاني.
خطوات الحصول على نتيجة أولى وثانية ثانوي من موقع وزارة التربية والتعليم
ملامح الاختبارات فى الفصل الدراسي الثاني
وتستعد وزارة التربية والتعليم خلال الفترة القادمة لعقد اختبارات شهر مارس، ضمن طرق تقييم الطلاب فى الفصل الدراسي الثاني من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الإعدادي فى المدراس الحكومية الرسمية والمدارس الخاصة والدولية.
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ويتم عقد اختبارات ورقية مجمعة فى ثلاثة شهور مارس وإبريل ومايو خلال الفصل الدراسي الثاني وبنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل فى الفصل الدراسي الأول بديلاً عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على ان يعقد كل اختبار بما تم دراسته خلال المدة السابقة ويعد ما يتم الامتحان فيه منتهيًا ولا يكرر فى امتحانات الشهور القادمة، ويعقد امتحان التربية الدينية نهاية الترم الثاني فى نفس توقيت امتحان شهر مايو.