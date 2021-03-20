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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021

السبت 20/مارس/2021 - 02:05 م
امتحانات اولي ثانوي
امتحانات اولي ثانوي
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كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، موعد إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022، كما أعلن مخاطبة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بقائمة المقررات الدراسية المخصصة لشهر مارس لصفوف النقل للسنوات من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

وقال شوقي فى تصريحات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الوزارة سوف تعلن ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول يوم الإثنين القادم الموافق  22 مارس 2021.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الفصل الراسي الأول ليست مكملة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب للصف الأول والثاني الثانوي لكونهما سنوات نقل عادية، وإعلان النتجة سيكون بهدف تعريف الطالب مستواه الحقيقي والمواد التى يحتاج الاهتمام بدراستها أكثر  خلال الفصل الدراسي الثاني.


خطوات الحصول على نتيجة أولى وثانية ثانوي من موقع وزارة التربية والتعليم


اولاً الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي (من هنا) أو على بوابة الثانوية العامة ( من هنا).
ثانيًا اخيتار الصف المراد الاستعلام عن نتائجة ( الصف الأول الثانوي أو الصف الثاني)

ثالثًا كتابة كود الطالب 

رابعًا كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب 

خامسًا الضغط على عرض النتائج

ملامح الاختبارات فى الفصل الدراسي الثاني

وتستعد وزارة التربية والتعليم خلال الفترة القادمة لعقد اختبارات شهر مارس، ضمن طرق تقييم الطلاب فى الفصل الدراسي الثاني من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الإعدادي فى المدراس الحكومية الرسمية والمدارس الخاصة والدولية.

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ويتم عقد اختبارات ورقية مجمعة فى ثلاثة شهور مارس وإبريل ومايو خلال الفصل الدراسي الثاني وبنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل فى الفصل الدراسي الأول بديلاً عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على ان يعقد كل اختبار بما تم دراسته خلال المدة السابقة ويعد ما يتم الامتحان فيه منتهيًا ولا يكرر فى امتحانات الشهور القادمة، ويعقد امتحان التربية الدينية نهاية الترم الثاني فى نفس توقيت امتحان شهر مايو.


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