موعد إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021

موعد إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

وقال شوقي فى تصريحات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الوزارة سوف تعلن ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول يوم الإثنين القادم الموافق 22 مارس 2021.





وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الفصل الراسي الأول ليست مكملة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب للصف الأول والثاني الثانوي لكونهما سنوات نقل عادية، وإعلان النتجة سيكون بهدف تعريف الطالب مستواه الحقيقي والمواد التى يحتاج الاهتمام بدراستها أكثر خلال الفصل الدراسي الثاني.





خطوات الحصول على نتيجة أولى وثانية ثانوي من موقع وزارة التربية والتعليم





ثانيًا اخيتار الصف المراد الاستعلام عن نتائجة ( الصف الأول الثانوي أو الصف الثاني)





ثالثًا كتابة كود الطالب





رابعًا كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب





خامسًا الضغط على عرض النتائج





ملامح الاختبارات فى الفصل الدراسي الثاني وتستعد وزارة التربية والتعليم خلال الفترة القادمة لعقد اختبارات شهر مارس، ضمن طرق تقييم الطلاب فى الفصل الدراسي الثاني من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الإعدادي فى المدراس الحكومية الرسمية والمدارس الخاصة والدولية. قد يهمك.. رابط بوابة الأزهر للنتائج للحصول على نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري ويتم عقد اختبارات ورقية مجمعة فى ثلاثة شهور مارس وإبريل ومايو خلال الفصل الدراسي الثاني وبنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل فى الفصل الدراسي الأول بديلاً عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على ان يعقد كل اختبار بما تم دراسته خلال المدة السابقة ويعد ما يتم الامتحان فيه منتهيًا ولا يكرر فى امتحانات الشهور القادمة، ويعقد امتحان التربية الدينية نهاية الترم الثاني فى نفس توقيت امتحان شهر مايو.



كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، موعد إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022، كما أعلن مخاطبة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بقائمة المقررات الدراسية المخصصة لشهر مارس لصفوف النقل للسنوات من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى.