اقتصاد روسيا ينكمش 2.8% على أساس سنوي في فبراير

قالت وزارة الاقتصاد الروسية الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش 2.8 بالمئة على أساس سنوي في فبراير، وذلك مقارنة مع تباطؤ 2.2 بالمئة على أساس سنوي في الشهر السابق.كان البنك المركزي الروسي قال اليوم لدى رفعه لأسعار الفائدة إن اقتصاد البلاد الشديد الاعتماد على النفط، والذي انكمش 3.1 بالمئة وهو أكبر انكماش في 11 عاما، سيتعافى إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية العام الجاري.