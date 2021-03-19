ميركل ستحصل على لقاح أسترازينيكا للوقاية من كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة إنها ستحصل على لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19.وقالت ميركل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع زعماء دول "سأحصل على لقاح أسترازينيكا".واستأنفت 12 دولة تقريبا التطعيم بلقاح أسترا زينيكا اليوم الجمعة، بعد أن قالت جهتان تنظيميتان من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إن فوائده تفوق أي مخاطر، وذلك إثر تقارير عن حالات نادرة أصيبت بجلطات مما أدى لوقف استخدام اللقاح بصورة مؤقتة.