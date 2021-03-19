افتتاح 5 مساجد بـ«أوقاف الشرقية»

افتتحت مديرية أوقاف الشرقية، اليوم الجمعة، 5 مساجد ضمن خطة الإحلال والتجديد.وألقى الدكتور محمد أبو حامد وكيل المديرية خطبة الجمعة بمسجد المصطفى بقرية بيشة عامر – إدارة أوقاف منيا القمح.وجاءت المساجد التي تم افتتاحها كالآتي: "الحاج محمد النجار – ههيا، وأبو بكر الصديق – عوض مرسي – ديرب نجم، والمصطفى – بيشية عامر – منيا القمح، والكبير – النعامنة – منيا القمح، والكريم بقرية المحمدية – منيا القمح"، بالإضافة إلى مسجد العباس – عزبة الرغلة – كفر صقر بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم.يأتى ذلك مع مراعاة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بالمحافظات، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وقد بلغ إجمالي عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1053) مسجدًا.