بحجر الألباستر.. «ريماس» تبدع فى عمل الأنتيكات (صور)

بدأت الفتاة الثلاثينية ريماس عمر في استغلال حجر الألباستر بجوار منزلها في الأقصر لتجميعه وعمل لوحات وأنتيكات فنية وتلوينها، لتعطي لها إضاءة من خلال إضافة شمعة لها، وتحاول في الإباع في تلوين الحجر لعمل أنتيكات ولوحات فنية تبرز جمال الحجر وأهميته.طورت ريماس، ذات الـ34 عامًا، ذاتها في فن صناعة الألباستر، من خلال مشاهدة العديد من الفيديوهات عبر اليوتيوب، وشجعتها أسرتها على تحقيق غايتها، إلى أن تمكنت من عمل فازات من حجر الألباستر ونحته بدقة وعناية.وتقول ريماس: "نفسي أنشر فن صناعة الألباستر (الحجر الأبيض)، وكيفية تحويله إلى تحف فنية في جميع أنحاء بلدان العالم، وبفرح لما بلاقي الفرحة في عيون الناس".تروي ريماس أنها تستغرق العديد من الوقت لصنع أشكال فنية من الألباستر، متمنية أن تصبح فنانة تشكيلية مشهورة وتنشر فن صناعة الألباستر.