أحمد محسن: جولات السيسى التفقدية أصبحت عادة مستمرة فى أيام الإجازات

أشاد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية، التي قام بها بعد ظهر اليوم الجمعة، للأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة، مؤكدا أن الجولات التفقدية أصبحت عادة لدى الرئيس خاصة في أيام الإجازات.وأضاف "محسن"، في تصريحات له، أن جولة اليوم لها دلالة خاصة، حيث جاءت بالتزامن مع ذكرى تحرير طابا ورفع العلم المصري عليها، الأمر الذي يبعث برسالة إلى المصريين بضرورة العمل والبناء لاستكمال مسيرة التنمية والتعمير، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي بجولته اليوم.وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس تابع خلال الجولة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة محور الشهيد ومحور شنزو آبي الذي يربط حي مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة على امتداد طريق السويس حتى العاصمة الادارية الجديدة.كما أكد محسن على أهمية تطوير الطرق وشبكة النقل والمواصلات في مصر، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في سهولة حركة المواطنين والمركبات وإنهاء التكدس المروري بتلك المناطق، فضلا عن ربط المدن والطرق ببعضها، ما يؤدي إلى التيسير على المواطن في سرعة التنقل.