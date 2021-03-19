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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السكة الحديد» تنشر تجارب المواطنين خلال استقلالهم القطارات

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:42 م
السكة الحديد
السكة الحديد
علا غزال
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أكدت هيئة السكة الحديد، أنها تتلقي فيديوهات من المواطنين تنقل تجربتهم خلال استقلال القطارات في رحلات مختلفة بالوجهي البحري والقبلي.

شاركت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لأحد الركاب خلال رحلته داخل أحد القطارات وعبر عن مدى رضاه على مستوي الخدمة والتقدم الملحوظ داخل المرفق.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلي أنها تسعي دائما لتوفير مزيد من الراحة للركاب خلال رحلاتهم المختلفة عبر مرفق السكة الحديد، فى إطار توفير حياة كريمة للمواطنين.

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