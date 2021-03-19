سيرة متأخرة لصديق «ملف»

اخترت "سيرة متأخرة لصديق" عنوانا لملف يتحدث عن المخرج السينمائي الكبير شادي عبد السلام، والعنوان كما هو واضح من ثلاث كلمات، وعلى طريقة الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل في كتابه "زيارة جديدة للتاريخ" سأتوقف قليلا أمام كل واحدة من هذه الكلمات.





فكلمة "سيرة" تعني- إلى حد ما- أننا سنتوقف أمام ما يشبه مذكرات أو سيرة "شادى عبد السلام" من خلال ما قاله فى حواراته الصحفية وما كتب عنه من مقالات وشهادات، وقد آثرنا أن نصمت تماما لنترك له الحديث كي يكشف عن ذاته، فليس للمرء سلطان أكبر من نفسه كما يقول دافنشى، لقد أردت لـ"شادى" أن يتحدث كما لو كان في مكتبه، يملي علينا أوراقه من الذاكرة، يتحدث عن أفكاره وحياته بمراحلها المختلفة كما لو أنها فيلما سينمائيا يراه وحده ويحكيه.





و"متأخرة" لأن شادي رحل في عام 1986 ورغم ذلك لم يلتفت أحد بجدية للبحث في أوراقه وأرشيفه واستعادة سيرته رغم عبقريته وخصوصيته.









ورغم حبى الشديد لشادي إلا أننى أعترف أنه لم يكن استثناءا في السينما المصرية الجادة إذا ما عدنا لأفلام مثل العزيمة والأرض والكيت كات على سبيل المثال أو إذا ما نظرنا لما قدمه مخرجين جادين أمثال: صلاح أبو سيف، عاطف الطيب، داوود عبد السيد، محمد خان وغيرهم الكثير، لكن شادي كان استثناءا في أشياء أخرى كثيرة منها أنه لم يخضع لمقاييس السوق ولم يهتم بانغلاق شباك التذاكر على أفلامه وإنما بانفتاح العقل المصري على هويته.





"الدستور" في زيارة تخيلية للمخرج السينمائي الكبير شادي عبد السلام



و"لصديق" لأن "شادي" لم يكن بالنسبة لي ملفا صحفيا، بل صديقا رافقني في رحلة البحث عنه، وبالرغم من ذلك وللأسف الشديد لم أتجاوب معه في البداية مثل كثيرين، لكن في ظل هذه العظمة لا يمكن أن أسلم بصحة أن الانطباع الأول يدوم!