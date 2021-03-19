استمرار أعمال تعقيم وتطهير قرى مركز إطسا بالفيوم

أعلن خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بكافة القرى والشوارع والميادين على مستوى المركز، حيث قامت الوحدات المحلية القروية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، باستكمال أعمال التعقيم والتطهير للشوارع والميادين والقرى على مدار اليوم حتى تنقضى هذه المرحلة بسلام.شملت حملة التعقيم والتطهير اليوم تطهير قرى قلهانه، ابوصير دفنو، جردو، الغرق، قصر الباسل، ابوجندير، حيث تم تعقيم وتطهير الشوارع الرئيسية والمصالح الحكومية بالقرى المذكورة وأماكن التجمعات.وأشاد "رئيس مركز ومدينة إطسا" بالدور المهم الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني، في دعم ومشاركة الأجهزة التنفيذية في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ودعمها المستمر لجهود الأجهزة التنفيذية.وناشد رئيس مركز ومدينة إطسا، المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة وعدم الاختلاط، واستخدام المستلزمات الطبية الوقائية عند الخروج من المنزل، والحفاظ على ترك مسافة مترًا بين جميع المواطنين، مؤكدًا أن تكاتف الجميع والالتزام هو الطريق الوحيد للخروج من هذه المرحلة بسلام.