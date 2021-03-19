«الصحة»: تسجيل 20 ألف مواطن لتلقي لقاح كورونا يوميًا

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم الإسراع من وتيرة تطعيم المواطنين من فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.وأكد عبد الفتاح في تصريح لـ"الدستور"، أنه يتم تسجيل 20 ألف مواطن يوميًا على الموقع الإلكترونى المخصص للتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا.وأوضح أن الفرق الطبية بالمنشآت الصحية تساعد المواطنين على التسجيل في الموقع الإلكترونى للحصول على لقاح فيروس كورونا، ممن لا يستطيع التسجيل بنفسه.