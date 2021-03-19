حسن عبدالعزيز: ملتقى التشييد والبناء يهدف لإعادة إعمار الدول العربية والأفريقية

رحب المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولى التشييد والبناء، بالحضور في مؤتمر الملتقي العربي الأفريقي للمقاولين؛ بهدف إعادة إعمار الدول العربية والأفريقية.جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الملتقي العربي الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق ونائب وزير الإسكان الدكتور سيد إسماعيل، ورئيس اتحاد مقاولين العرب علي فاخر السنافي، وسفير جمهورية العراق بمصر، الدكتور أحمد الدليمي، ورئيس اتحاد المقاولين باليمن، والمهندس هشام يسري الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.وقال عبدالعزيز إن شركات المقاولات المصرية نجحت فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ضمن استراتيجية إعمار الدول العربية والأفريقية منها العراق وغانا وأوغندا.