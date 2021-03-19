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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

باحث في الأنثروبولوجيا الثقافية: عبد الرحمن الشافعي شيخ طريقة

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:42 م
الدكتور محمد أمين
الدكتور محمد أمين عبد الصمد
خالد حماد
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قال الدكتور محمد أمين عبد الصمد، الباحث في الانثروبولوجيا الثقافية، إن المخرج الكبير عبد الرحمن الشافعي، اسم لمخرج له مشروعه الفني، الذي امتد إلى ما يزيد عن خمسين عامًا، وله كذلك أسلوبه الخاص في اختيار عناصر تجربته الفنية، وترجيحاته الإبداعية، هو مخرج فنان انحاز إلى الجماعة الشعبية وثقافتها، وحمل لواء المسرح المنتمي إلى هذه الثقافة وتجلياتها الإبداعية، وينتمي الشافعي إلى جيلٍ كان همه الأول البحث عن هويته الخاصة في إطار حلم وطني جمع الكل تحت لوائه، ساعيًا ومن معه إلى تشكيل تيار واتجاه يحمل سمات ثقافته وقضاياها، وقدم الشافعي إبداعه الفني في مُختلف مناطق مصر الثقافية، مقدمًا خبراته الخاصة ومستفيدًا وهاضمًا للتنويعات الثقافية المحلية، مضيفا إياها لمخزون معارفه وخبراته، مستعيرًا ومتعلمًا من هذه الثقافة أو تلك.

جاء ذلك خلال الحلقة السادسة عشر، من سلسلة حلقات برنامج "حكاوى الخطاوى" التى أطلقها الدكتور محمد أمين عبد الصمد "أون لاين" عبر موقع اليوتيوب، بعنوان "الشافعى - شيخ طريقة"، بهدف المساهمة فى تنمية ورفع الوعى الثقافى لدى أفراد المجتمع بالموروث الشعبى فى مختلف المجالات.

وأضاف عبد الصمد، أن كثير من الأعمال الإبداعية للفنانين المرتبطين بالثقافة الشعبية تعود في تشكلها وتخلقها إلى مراحل التنشئة الأولى، التي تمت فيها عملية الغرس الثقافي، ومرحلة التنشئة للشافعي ترتبط بثقافة الفلاحين في مسقط رأسه محافظة الشرقية، فقد شاهد وشارك في الأعراس الشعبية وتشبَّع بأغانيها، والقيم التي تحملها، مُدركًا بالممارسة لجماليات النص وجماليات الأداء أيضًا، وصدق معه " أن الفنان ما هو إلا إنسان احتفظ ببعض قوى الطفولة في ذاته "، ولم يفُت الشافعي، الطفل والصبي، التردد على الموالد ومتابعة ما يقدم فيها من أغانٍ شعبية كالسير والمدائح والإنشاد الديني والمواويل القصصية، وكذلك ما يقدم من عروض فرجة شعبية مثل الأراجوز، الذي لم يكن لصاحبنا مجرد شخصيات نمطية ومسرح بسيط، بل عالم مترامي الأطراف من المعاني والجماليات، وشاهد الحواة ولاعبي خيال الظل، وفصول الفرق الجوالة، وغيرها من أشكال الفرجة، وشاهد موكب الخليفة، والدوسة وحلقات الذكر وخوارق المتصوفة وأنشطتهم، كما شاهد ما يُباع في الموالد من ألعاب للأطفال، شعبية الفكرة والصناعة، وأزياء المشاركين في الموالد سواء فنانين أو مرتادين، وهذه المرحلة هي مرحلة الإحاطة بالمعرفة من منابعها الأولى.

وأشار الدكتور محمد أمين، إلى أن الشافعي انتقل إلى القاهرة للالتحاق بكلية الحقوق والتي تخرج فيها ثم التحق بشعبة المسرح العالمي عام 1963، وعمل مع مجموعة من كبار المخرجين العائدين وقتها من بعثات تعليمية في الخارج بالعديد من المذاهب والمناهج المسرحية العالمية، وبدأ الشافعي يغزل تجربته الخاصة، فلم يعد العرض الشعبي مجرد مجموعة من الفنانين يقدمون بعض المواويل والقصص الشعبي على آلاتهم الموسيقية، بل عنصر رئيسًا في بنية العرض المسرحي في إطار الفرجة المُقدَمة، بحيث جاءت هذه العناصر التراث الشعبي جزء أصيلًا في بنية العرض المسرحي، وكان يقول أنه يبحث: " في الموال الشعبي والأغنية الشعبية عن عناصر الدراما بمفهوم الدراما، وعندما اختار من يؤدى الموال اختار من يؤديه بمفهوم المسرح، أي مؤديًا وليس مغنيًا، ليشخص الحكاية من خلال إحساسه الداخلي بالصراع، فيعبر عنه بمقدرة، ويصبح هذا المؤدى للموال ظاهرة مسرحية، فأنا هنا لا أختاره على أساس جمال الصوت، لذلك اقول إنه ليس كل من قدم زمّارًا أو طبالًا على المسرح يقدم المسرح الشعبي، فالمهم ما ذا يقول الزمَّار داخل حلبة المسرح"، ولم يكن أيضًا اهتمام الشافعي بالأدب الشعبي اهتمامًا شكليًا، بل ركز اهتمامه على الخطاب الفكري للأدب الشعبي، وليس مجرد تيمات القصص الشعبي فقط، وهي محاولة منه لتأكيد طموحات أفراد الجماعة الشعبية وكذلك البحث في مخاوفهم وإحباطاتهم.

وأكد باحث الانثروبولوجيا الثقافية، أن الشافعى هدفه من اختياراته للأغاني الشعبية داخل العمل المسرحي، إثارة ملكة التخيل لدى الجمهور، ومشاركتهم بترديد بعض الأغاني الشعبية مع المغنين المؤدين، أو التجاوب معهم، التجاوب المرتكز على خبرة سابقة على الأقل، وكان هدف اختياراته أيضًا الشحن والتحريض، ولكن بآليات أخرى غير الفصل والتغريب، وأيضًا ليس بمفهوم التوحد التقليدي ولكنه شحن وتحريض مرتكز على ميكانيزمات الثقافة ذاتها، وحمَلَة مأثورها الشعبي، لذلك كانت نصوص الأدب الشعبي محتفية بعادات الناس وتقاليدهم

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