القبض على المتهمين بالتنمر من شخص وسرقته بالدقهلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تنمر بعض الأشخاص على أحد المواطنين وسرقته بالدقهلية، وضبط مرتكبى الواقعة.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام شابان باعتراض مُسن أثناء سيره بأحد الشوارع ودفعه أرضًا والاستيلاء منه على مبلغ مالى.بالفحص تبين أن المجنى عليه (مريض نفسى - مقيم بمدينة المنصورة بالدقهلية) كما أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم (4 أشخاص - مقيمين بمدينة المنصورة بالدقهلية) وقيامهم بدفع المجنى عليه أرضًا والاستيلاء منه على مبلغ مالى وانصرافهم واقتسامهم المبلغ المالى فيما بينهم.عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه وسؤاله أيد ما سبق.