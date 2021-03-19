فحص 23604 سيدات ضمن مبادرة «صحة الأم والجنين» بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، عن فحص 23604 سيدات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعناية بصحة الأم والجنين للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.وأوضحت سلام، أن ذلك جاء منذ انطلاق المبادرة في الخامس من شهر نوفمبر الماضي وحتى مساء أمس الخميس.كما أشارت إلى أن أعلى عدد من السيدات تم فحصهن تم تسجيله في مركز دسوق حيث تم فحص 3429 سيدة، تلاه مركز كفر الشيخ بعدد 3288 سيدة، وجاء مركز سيدي سالم في المركز الثالث بعدد 3033 سيدة تم فحصها.