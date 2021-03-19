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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط المتهمين بسرقة خطوط البترول فى الجيزة

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:38 م
المتهمين
المتهمين
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واصلت الداخلية جهودها لمكافحة جرائم سرقة المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سرقة المواد البترولية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة قيام (5 أشخاص – جميعهم مقيمين بدائرة المركز "أحدهم خفير بأحد خطوط أنابيب البترول") بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محابس غير مشروعة بخطوط الأنابيب، بقصد بيعها بالسوق السوداء وقيامهم بتركيب محبس "مُحدد" على خط أنابيب يمر بمصنع مهجور كائن بمنطقة عرب أبو ساعد بدائرة المركز "نطاق خفرة أحد المتهمين" حيث أمكن تحديده والتحفظ عليه داخل حفرة بعمق متر مغطاه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (3 من المتهمين)، وكذا ضبط سيارتين أحدهما مُحملة بتنك بداخله (20 ألف لتر مواد بترولية "سولار" ملك أحدهما)، والسيارة الأخرى تحمل لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الهاربان وقيامهم باستخدام السيارتان المضبوطتان عن طريق محابس غير مشروعة بنطاق خفرة المتهم "الخفير" بقصد بيعها فى السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.

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