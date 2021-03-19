اليونان تسجل 2785 إصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية اليونانية، الجمعة، 2785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير البيانات إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في اليونان إلى 233 ألفا و79 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية.

كما سجلت اليونان 64 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 7 آلاف و361 حالة وفاة.

