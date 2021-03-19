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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«المجنون الأخضر» مشروع رواية لم تكتمل لشاكر عبدالحميد عن عبدالهادي الجزار

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:13 م
الدكتور شاكر عبد
الدكتور شاكر عبد الحميد
خالد حماد
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كتب الكاتب الصحفي سيد محمود عبر صفحة التواصل الاجتماعي الفيسس بوك يقول "يعرف قراء المفكر الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد، أنه كان قد بدأ كتابة رواية مستلهمة من سيرة الرسام السوريالي المصري الراحل عبدالهادي الجزار منطلقًا من لوحته الشهيرة "المجنون الأخضر" وكانت دراسته عنها آخر ما نشر له.

وقال الكاتب الصحفي سيد محمود لـ"الدستور: "كان آخر اتصال بينى ودكتور شاكر عبد الحميد قبل دخوله المستشفي بأيام، كنت بحاول أقنعه ننتقابل، وقد جرت العادة أن كل لقاء بيننا يتحدث فيه عن مشروعاته الجديدة، وقد طلب مني أن يكون حديث مقابلتنا القادمة عن منطقة السيد ة زينب، وهي مقر إقامة الفنان التشكيلي السوريالي عبد الهادي الجزار، وقد تحدثنا عن كتب مثل التطور العمراني للقاهرة واللجوء للأرشيف كمصدر مهم ورئيس فى الوقوف على تلك الفترة.

وأشار سيد محمود إلى أن دكتور شاكر عبد الحميد، كان مهتما جدا بمعرفة التفاصيل الدقيقة، وكانت لديه سعادة استثنائية لخوض المغامرة.

وأكد سيد محمود أن اهتمام دكتور شاكر عبد الحميد بعبد الهادي الجزار جاء عبر طلب المهندس حسام رشوان وهو أحد كبار المقتنيين للوحات كبار الفنانين، ويشتغل على تقديم كتب متعلقة بكبار الفنانين المصريين، وقد طلب من دكتور شاكر عبد الحميد أن يشتغل على كتابة دراسة عن عبد الهادى الجزار، وهذا ما جعله ينتبه لغزارة الشخصية الفنية والإبداعية للفنان عبد الهادي الجزار ليكتب مقالين تحت عنوان "لقاء مع المجنون الأخضر" نشر بموقع أصوات أون لاين.

ومن جانبه أكد الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد أنه بدأ بكتابة مقالة عن عبد الهادى الجزار بموقع "أصوات أون لاين " وتحدث إليه في أن يكون هذا مشروع لرواية عن عبد الهادي الجزار.

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الثقافة

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