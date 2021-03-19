السيطرة على حريق قطعة أرض ومنزل بقنا

نشب حريق محدود، مساء اليوم الجمعة، وذلك في قطعة أرض ومنزل بمركز قفط جنوب محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد ياسر مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد نشوب حريق محدود في قطعة أرض ومنزل بمركز قفط جنوب محافظة قنا.وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.