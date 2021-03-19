من مهندس ديكور لنحات.. أبو عقرب يبدع في الفن التشكيلي (صور)

تخرج أحمد أبوعقرب، ذو الـ27 عاما، من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، يقول: "تعلقت بالرسم منذ المرحلة الابتدائية وكان عندي شغف في تعلم النحت واتعلمته من اليوتيوب وطورت نفسي بالكورسات والتدريبات الأونلاين وقررت أترك مهنتي كمهندس ديكور وأتفرغ لعمل تماثيل من الطين".يروي أبوعقرب، أنه يقوم بتجسيد الشخصيات بدقة من خلال النحت، ويحاول جاهدا بث الروح فيها، منوها أنه يجد ذاته في نحت التماثيل ولم يمنعه عمله كمهندس ديكور في إحدى الشركات الخاصة من ممارسة هوايته في النحت، مما دفعه لترك عمله أملا في تطوير ذاته.يحلم الشاب العشريني بأن يصبح فنان تشكيلي مشهور، وتماثيله تجوب بلدان العالم، ويكون لديه معرض خاص لعرض تماثيله، مؤكدا أن أسرته الداعم الأساسي له، وقامت بتوفير كل ما يحتاجه من خامات، ولم تمنعه أسرته من ترك عمله، بل شجعته على عمل ما يريده.