المفوضية الأوروبية تعلن بدء الموجة الثالثة من كورونا

أعلنت المفوضية الاوروبية، اليوم، أن الموجة الثالثة من جائحة كورونا المستجد وصلت لأوروبا وتتطور بوتائر متبانية في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، في إفادة صحفية في بروكسل إن ذلك يستدعي تسريع عمليات التطعيم.وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية بهذا الشأن: «نرى الموجة الثالثة التي تأتي بشكل تدريجي، أو حتى بسرعة، في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، ونرى ضرورة في تسريع تطعيم السكان».