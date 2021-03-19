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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 4 حالات بناء مخالف في حملة بمركز إبشواي بالفيوم

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:56 م
إزالة البناء المخالف
إزالة البناء المخالف
الفيوم - زينب علاء
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نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي بالفيوم، فى إزالة عدد ٤ حالات تعدٍ فى المهد على الأراضي الزراعية بنطاق المركز.. بالإضافة إلى إزالة حالة إشغال طريق وتعد على حرم الطريق العام.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

وقال مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، أنه قد تم إزالة عدد ٣ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية عزبة عتمان ابو الغيط التابعة للوحدة المحلية بالعجمين عبارة عن بناء بالطين والبلوك الأبيض على مساحة أربعة قيراط (٧٠٠ متر).

وأضاف أنه تم إزالة أعمدة خرسانية وشدة خشبية معدة لاستكمال أعمال مخالفة وغرفة من البلوك الأبيض بعزبة الأربعين التابعة للوحدة المحلية بالنصارية على مساحة قيراط (١٧٥مترا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بالإضافة إلى إزالة تندة صاج على تغطية مصرف ابو جنشو تمثل إشغالا على حرم الطريق العام بالوحدة المحلية بالعجميين.

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